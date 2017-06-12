Порошенко одобрил ужесточение наказания за контрабанду частей огнестрельного оружия

Теперь подобное преступление будет наказываться семью годами лишения свободы. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 12 июня, на сайте Верховной Рады, соответствующие изменения внесены в ст. 201 Уголовного кодекса.

При рассмотрении во втором чтении депутаты изъяли из документа нормы, вводящие уголовную ответственность за контрабанду опасных веществ. Под опасными веществами следует понимать химические, токсические вещества и вещества биологического происхождения, которые несут опасность для жизни и здоровья человека.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 мая народные депутаты ввели наказание до семи лет лишения свободы за контрабанду частей огнестрельного нарезного оружия.