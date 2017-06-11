В первый день в Евросоюз без виз попали более 1300 украинцев - ВИДЕО

По состоянию на шесть часов вечера границу всего пересекли более 40 тысяч человек, из которых почти 8,2 тысяч граждан с биометрическими паспортами. В том числе более 1300 граждан Украины пересекли государственную границу без виз.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы. По данным ведомства, большинство украинцев, а этом 71%, для путешествия использовали автомобильные пункты пропуска, остальные - летели самолетом.

Вместе с тем в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщили, что сегодня пять граждан не пропустили через границу. Одному гражданину было отказано поскольку у него был запрет на въезд в ЕС, двоих не пропустили на словацкой границе, потому что превысил срок предыдущего пребывания в Евросоюзе, одному - на румынской границе из-за отсутствия визы в паспорте старого образца и на венгерской границе отказали во въезде несовершеннолетнему ребенку с паспортом старого образца без визы.

В ведомстве также рассказали, что в Кельне зафиксирован случай несостоятельности гражданином Украины аргументировать цель поездки, но благодаря консулу ситуация была урегулирована.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 11 июня безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом официально вступает в силу. Теперь граждане Украины с биометрическими паспортами могут посещать страны ЕС сроком до 90 дней каждые 180 дней.