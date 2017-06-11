В ЕС призвали Киев продолжать реформы на фоне безвиза

Как написал в воскресенье, 11 июня, глава Евросоюза, сегодняшний день запомнится. Безвизовые поездки для украинцев стали реальностью. Это сближает нас, - написал Туск в своем Twitter.

Вместе с тем президент Словакии Андрей Киска сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко на словацко-украинской границе призвал Украину не останавливаться на пути реформ после введения безвизового режима. Он отметил, что реформы требуют много усилий, но их нужно продолжать их выполнять.

Я вам скажу, что это ставит перед гражданами очень много требований, но, поверьте мне, что это очень выгодно для вас, - сказал Киска, назвав начало безвиза прекрасным днем ​​как для украинцев, так и для словаков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 июня вступил в силу безвизовый режим Украины с ЕС. Отныне граждане Украины, которые обладают биометрическими заграничными паспортами, могут посещать страны Европейского союза сроком до 90 дней каждые 180 дней.