Стена между Мексикой и США не решит проблему мигрантов - Меркель

Об этом передает ВВС.

Согласно словам Меркель, проблемы с миграцией удавалось решать только тогда, когда государства ладили со своими соседями. Таким образом, чтобы справиться с миграционными проблемами, необходимо повлиять на причины миграции.

При этом ключом к прекращению нелегальной миграции является повышение уровня жизни в бедных регионах.

Также стало известно, что во время выступления Меркель не упомянула президента США Дональда Трампа, который пообещал построить стену на границе с Мексикой. Кроме того, ранее американский лидер утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Великобритании в ближайшие время намерены провести переговоры по Brexit. Такие сведения сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время робочего визита в Мексику.