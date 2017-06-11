Стена между Мексикой и США не решит проблему мигрантов - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Мехико заявила, что возведение стен на границе не решит проблему нелегальных мигрантов.
Об этом передает ВВС.
Согласно словам Меркель, проблемы с миграцией удавалось решать только тогда, когда государства ладили со своими соседями. Таким образом, чтобы справиться с миграционными проблемами, необходимо повлиять на причины миграции.
При этом ключом к прекращению нелегальной миграции является повышение уровня жизни в бедных регионах.
Также стало известно, что во время выступления Меркель не упомянула президента США Дональда Трампа, который пообещал построить стену на границе с Мексикой. Кроме того, ранее американский лидер утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Великобритании в ближайшие время намерены провести переговоры по Brexit. Такие сведения сообщила канцлер Германии Ангела Меркель во время робочего визита в Мексику.