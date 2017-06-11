21:32 11.06.2017 | Политика | Новости
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Министры Британии настаивают, чтобы Мэй оставалась премьером

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна сохранить за собой свой пост.

Министры Британии настаивают, чтобы Мэй оставалась премьером

Будет совершенно неверным реагировать на разочаровывающие результаты выборов, создавая политическую нестабильность. Такое мнение высказал в воскресенье, 11 июня, министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг.

По его словам, сейчас страну необходимо провести через самый трудный период и, поэтому, последнее, что нужно, это дальнейшие политические потрясения. Я абсолютно уверен, что Мэй должна оставаться на посту премьера и должна провести страну через нынешний процесс, - заявил министр в интервью британскому телевидению.

За продолжение работы нынешнего главы правительства и сохранение единства в партии также высказался министр обороны Майкл Фэллон.

Напомним, пять британских министров обратились к министру иностранных дел Британии Борису Джонсону с предложением занять пост премьер-министра вместо нынешней главы кабинета Терезы Мэй.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам последних парламентских выборов Консервативной партии, которую представляет премьер, не удалось обеспечить большинство в парламенте, ей не хватает восемь мест. В настоящее время премьер ведет переговоры с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии о формировании коалиции.


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