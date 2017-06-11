Министры Британии настаивают, чтобы Мэй оставалась премьером

Будет совершенно неверным реагировать на разочаровывающие результаты выборов, создавая политическую нестабильность. Такое мнение высказал в воскресенье, 11 июня, министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг.

По его словам, сейчас страну необходимо провести через самый трудный период и, поэтому, последнее, что нужно, это дальнейшие политические потрясения. Я абсолютно уверен, что Мэй должна оставаться на посту премьера и должна провести страну через нынешний процесс, - заявил министр в интервью британскому телевидению.

За продолжение работы нынешнего главы правительства и сохранение единства в партии также высказался министр обороны Майкл Фэллон.

Напомним, пять британских министров обратились к министру иностранных дел Британии Борису Джонсону с предложением занять пост премьер-министра вместо нынешней главы кабинета Терезы Мэй.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам последних парламентских выборов Консервативной партии, которую представляет премьер, не удалось обеспечить большинство в парламенте, ей не хватает восемь мест. В настоящее время премьер ведет переговоры с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии о формировании коалиции.