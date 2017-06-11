Экзит-полы дают победу партии Макрона

Экзит-полы начали давать первую информацию. По их данным партия "Вперед!" президента страны Эммануэля Макрона набирает около 32,9% голосов.

Как сообщает Le Monde, согласно предварительным данным, республиканцы получили 21,5% голосов, а "Национальный фронт" - 14%.

Вместе с тем социологическая компания Ipsos прогнозирует, что кандидаты от партии "Вперед!" смогут занять в парламенте 390-430 мест. В то же время консервативная партия "Республиканцы" получит 95-132 мест, "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона 13-23 места, бывшая правящая "Социалистическая партия" может получить около 15-25 мест, а "Национальный фронт" Марин Ле Пен - от 3 до 10 мест в парламенте.

На момент закрытия избирательных участков явка в первом туре выборов парламента Франции составила 51,59%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Франции сегодня граждане выбирали 577 депутатов в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею.