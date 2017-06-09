13:40 09.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В НАТО подтвердили готовность помогать с реформой оборонного сектора Украины

Североатлантический Альянс одобрил проведения реформ в оборонном секторе Украины.

В НАТО подтвердили готовность помогать с реформой оборонного сектора Украины

Такие сведения сообщила директор центра информации и документации НАТО Барбара Маронкова в ходе пресс-конференции по актуальным вопросам внешней политики Украины и политики безопасности.

Согласно ее словам, парламент законодательно закрепил намерение Украины получить членство в НАТО. 

Однако Североатлантический Альянс  каких-либо заявок не получал на вступление от официальных властей. 

Также Маронкова подчеркнула, что НАТО сосредоточено на внедрении задач, определенных на Варшавском саммите в 2016 году, а также на проведении реформ в оборонном ведомстве в Украине.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Черногория в понедельник, 5 июня, передала акт о присоединении к НАТО заместителю государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Томасу Шэннону.


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