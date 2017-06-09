Украина постоянно ведет диалог с США, - Порошенко

Более того – на данном этапе представитель США активно участвует в минском процессе. Эти сведения при помощи Twitter девятого июня распространил представитель Порошенко – С. Цеголко. Огласно его словам – сейчас позиция нашей страны, а также отношение Франции и Германии – общее – это ведение борьбы с агрессией со стороны РФ.

Порошенко же сегодня также отметил, что наша страна продолжает диалог с США, и уже вскоре рассчитывает на поездку во Францию – также подчеркнул сегодня С. Цеголко.

Как сообщал УРА-Информ, украинский МИД ведет подготовку к внедрению визового режима с РФ.