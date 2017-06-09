15:39 09.06.2017 | Политика | Новости
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Украина постоянно ведет диалог с США, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко сегодня отметил, что наша страна пребывает в перманентном диалоге с США.

Украина постоянно ведет диалог с США, - Порошенко

Более того – на данном этапе представитель США активно участвует в минском процессе. Эти сведения при помощи Twitter девятого июня распространил представитель Порошенко – С. Цеголко. Огласно его словам – сейчас позиция нашей страны, а также отношение Франции и Германии – общее – это ведение борьбы с агрессией со стороны РФ.

Порошенко же сегодня также отметил, что наша страна продолжает диалог с США, и уже вскоре рассчитывает на поездку во Францию – также подчеркнул сегодня С. Цеголко.

Как сообщал УРА-Информ, украинский МИД ведет подготовку к внедрению визового режима с РФ.


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