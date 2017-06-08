13:25 08.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В МЭРТ заявили о росте украинского экспорта в ЕС

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила о росте экспорта украинских товаров в страны Евросоюза. 

В МЭРТ заявили о росте украинского экспорта в ЕС

Об этом сообщает "5 канал".

Как отмечается, украинские товари демотивируют бизнес и правительство целого государства. 

В результате торговой агрессии Российской Федерации и аннексии Крыма - украинская страна потеряла 20% промышленного производства.

При этом министр экономического развития и торговли Украины подчеркнула, что в прошлом году Украина потеряла 1 млрд долларов экспорта. Однако в настоящее время рост стабилизируется и увеличивается.

"У нас происходит рост к надежным торговым партнерам Европейского Союза. Украинский экспорт в Европейский Союз растет достаточно постоянно и крайне важно, увеличивается экспорт из Украины готовой продукции, а не сырья", - отметила Микольская.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина в течение нынешнего года успела импортировала примерно 42 тысячи тонн пальмового масла.


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