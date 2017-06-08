Парламент принял за основу медицинскую реформу

После ряда неудачных голосований документ поддержали 227 народных депутатов. Таким образом, документом, который должен создать эффективный механизм финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств за счет бюджетных средств для обеспечения сохранения и восстановления здоровья населения Украины, дал старт медицинской реформе.

В частности он предусматривает объем медицинских услуг и лекарственных средств, стоимость которых покрывается государственными гарантиями и степень покрытия, закрепляется на уровне закона в государственном гарантированном пакете. В рамках государственного гарантированного пакета государство гарантирует полную оплату за счет средств государственного бюджета необходимых медицинских услуг и лекарственных средств на экстренном, паллиативном и первичном уровне, и частично на вторичном (специализированном) и третичном (високоспециализированном) уровне, предоставленных поставщиками медицинских услуг.

При этом компонент медицинской помощи на всех уровнях всегда будет оплачиваться государством в полном объеме. Для обеспечения возможности прогнозировать объем расходов на охрану здоровья Кабинет министров Украины ежегодно утверждает конкретный перечень услуг и лекарственных средств, которые входят в гарантированный пакет. Право на гарантии должны, не зависимо от каких-либо дополнительных критериев, иметь: все граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто не является плательщиками налогов в Украине), лица, которые в установленном порядке признаны беженцами или такими, кто нуждается в дополнительной защите.

Пациенты могут получить медицинские услуги и лекарственные средства полностью или частично за счет средств государственного бюджета в учреждениях охраны здоровья'я любой формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, получивших лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, и заключили договоры о медицинском обслуживании населения.

При этом компонент медицинской помощи в составе необходимого лечения всегда будет покрываться государством. Предложенные изменения позволят привлечь к оказанию медицинских услуг за счет бюджетных средств учреждения здравоохранения негосударственной формы собственности и физических лиц-предпринимателей, что должно положительно отразиться на качестве предоставления медицинских услуг. Финансирование предоставленных медицинских услуг и лекарственных средств осуществляется по утвержденным тарифам (тарифу покрытия и тарифом співоплати), которые являются едиными для всей территории Украины.

Также вводится реимбурсация стоимости рецептурных лекарственных средств согласно назначению врача, включенных в детализированного описания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 8 июня, приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (о внешнеполитическом курсе Украины) (регистрационный номер 6470). Решение поддержали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.