Биометрические паспорта уже получили четыре миллиона украинцев, - Порошенко

Про это сегодня рассказал глава украинского государства П. Порошенко. Согласно его сообщению в рамках визита на Трипольскую ТЭС – сейчас уже с биометрическими паспортами – примерно четыре миллиона украинцев. И если ранее в течение суток люди получали таких документов примерно по пять тысяч, то сейчас – около 20-ти тысяч каждые 24 часа – подчеркнул глава страны.

И очереди желающих отправиться в Европу без виз все такие же большие. Потому продолжают открывать новые центры оказания админуслуг.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране ранее даже был установлен рекорд по числу выданных биометрических паспортов.