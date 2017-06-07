В США сенаторы готовят импичмент Трампу

Сенатор от Демократической партии палаты представителей Эл Грин заявил, что будет инициировать официальную попытку процедуры. Как сообщает издание The Hill, сенатор от штата Техас уже подготовил письменную заявку с соответствующими предложениями.

Вместе с тем издание отмечает, что заявка Грина имеет мало шансов на поддержку в палате представителей, которая контролируется республиканцами. В то же время, это уже говорит о нарастающей обеспокоенности многих сенаторов-демократов в отношении президента, - подчеркивают журналисты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет требовать конфиденциальности его бесед, а также не станет блокировать выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед комитетом Сената по разведке.