Россия брутально нарушает Минские соглашения, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 7 июня, провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом.
Глава государства рассказал ему, что Российская Федерация брутально нарушает минские соглашения. Как сообщает пресс-служба президент, Порошенко, в частности, обратил внимание на продолжающееся грубое нарушение, свидетельством чего является очередное обострение ситуации по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе.
При этом президент подчеркнул, что все чаще целью для обстрелов становятся мирное население, а применяют боевики против них запрещенное вооружение.
Во время встречи также подымался вопрос запугивания наблюдателей ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков, а также ограничение доступа миссии в оккупированную территории.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера боевики обстреляли жилые дома одного из прифронтовых населенных пунктов на Светлодарской дуге. После шести часов вечера противник нанес огневое поражение по жилому сектору поселка Новолуганское с зенитной установки ЗУ-23-2. В результате обстрела полностью сгорела деревянное приусадебное строение во дворе по улице Космонавтов.