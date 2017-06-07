Россия брутально нарушает Минские соглашения, - Порошенко

Глава государства рассказал ему, что Российская Федерация брутально нарушает минские соглашения. Как сообщает пресс-служба президент, Порошенко, в частности, обратил внимание на продолжающееся грубое нарушение, свидетельством чего является очередное обострение ситуации по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе.

При этом президент подчеркнул, что все чаще целью для обстрелов становятся мирное население, а применяют боевики против них запрещенное вооружение.

Во время встречи также подымался вопрос запугивания наблюдателей ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков, а также ограничение доступа миссии в оккупированную территории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера боевики обстреляли жилые дома одного из прифронтовых населенных пунктов на Светлодарской дуге. После шести часов вечера противник нанес огневое поражение по жилому сектору поселка Новолуганское с зенитной установки ЗУ-23-2. В результате обстрела полностью сгорела деревянное приусадебное строение во дворе по улице Космонавтов.