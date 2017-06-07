Порошенко одобрил закон об украинских квотах на телевидении

Как написал на своей страничке в Facebook сам глава государства, он благодарен представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа.

Это их инициатива и предложение, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать соответствующий Закон, - подернул президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации". Документ поддержал 269 народных депутатов.

Таким образом, отныне устанавливается, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с семи часов утра и до шести часов вечера, а также с шести и до десяти часов вечера.