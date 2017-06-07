Никки Хейли призвала ООН принять резолюцию по Украине

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации объединенных Наций Никки Хейли призвала Совет ООН по правам человека повысить эффективность своей работы.
Она уверена что Совет должен принять мощную резолюцию по ситуации в Украине. Как заявила Хейли во вторник, 6 июня, во время заседания Совета в Женеве, на этой сессии крайне важно принять мощные, насколько это возможно, решения о критической ситуации в сфере прав человека в Сирии, Демократической Республике Конго, Эритрее, Белоруссии и Украине.
Резолюция должна касаться предотвращению в дальнейшем нарушений и злоупотреблений правами человека в этих странах, - подчеркнула представитель США, добавив, что соблюдение прав человека – очень важное направление деятельности ООН, которым должен заниматься не только один отдельно определенный орган, но также другие, в том числе Совбез.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет безопасности Организации объединенных наций призвал немедленно прекратить обстрелы на востоке Украины. Члены Совбеза осудили использование на линии разграничения запрещенных минскими соглашениями вооружений. Как сказано в заявлении, которое было принято во вторник, 31 января, во время закрытого заседания, ООН призывает к немедленному возвращению режима прекращения огня.