Никки Хейли призвала ООН принять резолюцию по Украине

Она уверена что Совет должен принять мощную резолюцию по ситуации в Украине. Как заявила Хейли во вторник, 6 июня, во время заседания Совета в Женеве, на этой сессии крайне важно принять мощные, насколько это возможно, решения о критической ситуации в сфере прав человека в Сирии, Демократической Республике Конго, Эритрее, Белоруссии и Украине.

Резолюция должна касаться предотвращению в дальнейшем нарушений и злоупотреблений правами человека в этих странах, - подчеркнула представитель США, добавив, что соблюдение прав человека – очень важное направление деятельности ООН, которым должен заниматься не только один отдельно определенный орган, но также другие, в том числе Совбез.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет безопасности Организации объединенных наций призвал немедленно прекратить обстрелы на востоке Украины. Члены Совбеза осудили использование на линии разграничения запрещенных минскими соглашениями вооружений. Как сказано в заявлении, которое было принято во вторник, 31 января, во время закрытого заседания, ООН призывает к немедленному возвращению режима прекращения огня.