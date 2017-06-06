Трамп намерен возобновить сейсморазведку пород в Атлантике

Белый дом намерен получить разрешение на использование сейсмических пневматических пушек для поиска нефтяных и газовых месторождений на дне Атлантического океана.
Такие сведения сообщает Associated Press.
Однако во время во время правления экс-президента Барака Обамы эта инициатива не поддерживалась. Поскольку, ряд специалистов прогнозируют возможную гибель китов, морских черепах и других животных из-за пневматических пушек, действие которых сопряжено с сильным шумом.
Кроме того, 125 прибрежных городов и более 40 тыс. предприятий, связанных с рыбным промыслом выступили против таких действий.
Тем не менее в прошлом месяце Дональд Трамп отменил указ Барака Обамы об ограничении добычи полезных ископаемых на шельфе.
Таким образом, власти США расширяют добычу нефти и газа на участках Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Южной Атлантике исчез мощный южнокорейский сухогруз "Стеллар Дейзи".