16:25 04.06.2017 | Политика | Новости
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Великобритания не будет переносить парламентские выборы из-за терактов

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламентские выборы состоятся, как и планировалось 8 июня, несмотря на теракт в Лондоне.

Великобритания не будет переносить парламентские выборы из-за терактов

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно словам Мэй, всеобщие выборы состоятся в четверг.

Кроме того, предвыборная кампания, которая была временно приостановлена из-за протестов, продолжится в понедельник, пятого июня 207 года.

Также британский премьер подчеркнула, что последние нападения в стране не связаны между собой, за исключением идеологии.

"У этих нападений есть одна общая черта - зловещая идеология, которая является искажением ислама и искажением правды". 

В связи с этим необходимо ввести новые правила регулирования киберпространства, чтобы не дать там укрыться последователям радикальных идеологий. Антитеррористическая стратегия должна идти в ногу с последними событиями, добавила она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лондоне в результате теракта погибли 6 человек и еще 48 пострадали.

 


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