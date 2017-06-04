Великобритания не будет переносить парламентские выборы из-за терактов

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно словам Мэй, всеобщие выборы состоятся в четверг.

Кроме того, предвыборная кампания, которая была временно приостановлена из-за протестов, продолжится в понедельник, пятого июня 207 года.

Также британский премьер подчеркнула, что последние нападения в стране не связаны между собой, за исключением идеологии.

"У этих нападений есть одна общая черта - зловещая идеология, которая является искажением ислама и искажением правды".

В связи с этим необходимо ввести новые правила регулирования киберпространства, чтобы не дать там укрыться последователям радикальных идеологий. Антитеррористическая стратегия должна идти в ногу с последними событиями, добавила она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лондоне в результате теракта погибли 6 человек и еще 48 пострадали.