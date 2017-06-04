Африканский союз полностью поддержал Парижское соглашение по климату

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно словам президента Гвинеи Альфа Конде, африканский континент несет наименьшую ответственность за факторы, лежащие в основе климатических изменений.

По этому поводу в Африканском союзе призвали всех партнеров Парижского соглашения сохранить импульс, созданный в 2015 году.

Также Африканский союз заявил об обязательной совместной окончательной доработке Парижского соглашения. Кроме того, изменение климата и возобновляемые источники энергии будут на повестке дня предстоящего саммита стран Африки - ЕС в Абиджане 29-30 ноября.

Поскольку это станет возможностью подтвердить сильную солидарность с теми странами, которые наиболее уязвим к изменению климата, считает президент Гвинеи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Франция отказывается от инициативы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пересматривать положения Парижского соглашения по климату.