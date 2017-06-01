10:58 01.06.2017 | Политика | Новости
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Россия не представляет физической угрозы - президент Эстонии

Глава государства Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страны Балтии не рассматривают Россию в качестве угрозы.

Россия не представляет физической угрозы - президент Эстонии

Об этом сообщила президент Эстонии в эфире телеканала "Дождь".

По ее словам, союзники Балтии чувствуют себя уверенно благодаря Североатлантическому альянсу и совершенно не ощущают физической угрозы от РФ.

"Для того, чтобы адекватно реагировать, НАТО необходимо постоянно развивать стратегию сдерживания, и мы видим, что НАТО этим постоянно занимается", - пояснила президент Эстонии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее власти Польши призвали НАТО задействовать коммуникационные каналы с Россией для обмена мнениями и консультаций по конкретным проблемам.


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