Россия не представляет физической угрозы - президент Эстонии

Об этом сообщила президент Эстонии в эфире телеканала "Дождь".

По ее словам, союзники Балтии чувствуют себя уверенно благодаря Североатлантическому альянсу и совершенно не ощущают физической угрозы от РФ.

"Для того, чтобы адекватно реагировать, НАТО необходимо постоянно развивать стратегию сдерживания, и мы видим, что НАТО этим постоянно занимается", - пояснила президент Эстонии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее власти Польши призвали НАТО задействовать коммуникационные каналы с Россией для обмена мнениями и консультаций по конкретным проблемам.