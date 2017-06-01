Порошенко обсудил с Туском повестку дня саммита Украина-ЕС

Во время разговора Туск проинформировал президента Украины о результатах встречи G7, которая прошла накануне в Италии. Вместе с тем, как сообщает пресс-служба главы Украины, Порошенко и Туск оговорили повестку дня саммита Украина-ЕС, который назначен на 13 июля в Киеве.

Собеседники также скоординировали график вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины-ЕС и обсудили ситуацию на Донбассе. В частности, Порошенко обратил внимание на постоянные нарушения Россией Минских соглашений и призвал к продлению санкций против РФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры "Большой семерки" не исключают введение дополнительных санкций против России из-за ее агрессивных действий против Украины.