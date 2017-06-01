22:15 01.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Печерский суд обязал ГПУ открыть дело против Рыблаки

Печерский районный суд города Киеве в четверг, 1 июня, обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть уголовное дело против народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки.

Печерский суд обязал ГПУ открыть дело против Рыблаки

Заявление против депутата написал политолог Алексей Станчевский. Об этом рассказал сегодня на своей странице в Facebook, сам Станчевский. По его словам, сотрудники ГПУ бездействовали, однако суд остановил это правовой беспредел и постановил обязал прокуратуру рассмотреть заявление.

Журналист также отметил, что продолжает получать анонимные угрозы в свой адрес, а потому попросил ГПУ признать его потерпевшим в делах Рыбалки.

Напомним, столичная прокуратура подозревает Рыбалку в создании общественной организации с целью неуплаты налогов.

Также прокуроры подозревают семейный бизнес политика в создании схем вывода денежных средств на оффшорные компании.

Как сообщал УРА-Информ, журналист-расследователь Алексей Станчевский, который в январе передал в ГПУ и СБУ факты причастности народного депутата Сергея Рыбалки к компании черного пиара торговой сети "АТБ", заявил об угрозе для его жизни.


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