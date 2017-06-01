Печерский суд обязал ГПУ открыть дело против Рыблаки

Заявление против депутата написал политолог Алексей Станчевский. Об этом рассказал сегодня на своей странице в Facebook, сам Станчевский. По его словам, сотрудники ГПУ бездействовали, однако суд остановил это правовой беспредел и постановил обязал прокуратуру рассмотреть заявление.

Журналист также отметил, что продолжает получать анонимные угрозы в свой адрес, а потому попросил ГПУ признать его потерпевшим в делах Рыбалки.

Напомним, столичная прокуратура подозревает Рыбалку в создании общественной организации с целью неуплаты налогов.

Также прокуроры подозревают семейный бизнес политика в создании схем вывода денежных средств на оффшорные компании.

Как сообщал УРА-Информ, журналист-расследователь Алексей Станчевский, который в январе передал в ГПУ и СБУ факты причастности народного депутата Сергея Рыбалки к компании черного пиара торговой сети "АТБ", заявил об угрозе для его жизни.