Минздрав готов внести в парламент новый законопроект по медреформе

Документ будет внесен в Верховную паду Украины с поправками народных депутатов вместо трех уже зарегистрированных в ближайшее время. Об этом сообщил журналисткам в четверг, 1 июня, заместитель руководителя фракции Блок Петра Порошенко, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Сергей Березенко.

По его словам, решение было принято на втором и последнем заседании рабочей группы, которая уже доработала правительственные законопроекты по реализации медицинской реформы. Три документа №№6327, 6328, 6347 будут объединены в один.

В нем учтены все правки депутатов, а также детально оговоренными все мелочи. Законопроект № 6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс остается в предложенном виде, – пояснил политик, добавив, что он и руководитель фракции Артур Герасимов будут рекомендовать включить эти два законопроекта в повестку дня следующей сессионной недели и их результативное голосование в сессионном зале.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в Украине медицинская сфера всегда являлась символом коррупции: в фармакологии, медуслугах, в закупке оборудования и строительстве больниц.