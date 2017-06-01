21:55 01.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167085:Polishuk

Хан подтвердил неизменность политики ЕС по санкциям против России

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 1 июня, провел встречу с комиссаром Европейского союза по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом.

Хан подтвердил неизменность политики ЕС по санкциям против России

Во время встречи еврокомиссар подтвердил неизменность политики Евросоюза по санкциям против России. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко на встрече с Ханом рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе.

При этом оба собеседника отметили важность полноценного выполнения минских договоренностей. Хан также заверил, что ЕС не намерен менять своего мнения по поводу непризнания оккупации Крыма Россией и привязку санкционного режима против Российской Федерации до полного выполнения ею минских договоренностей.

Комиссар также заверил Порошенко, что Евросоюз остается надежным партнером и будет продолжать оказывать необходимую поддержку, как в контексте противодействия агрессии, так и на пути имплементации внутренних реформ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Европейского совета Дональд Туск рассказал Порошенко о результатах встречи G7.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив