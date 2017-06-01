Хан подтвердил неизменность политики ЕС по санкциям против России

Во время встречи еврокомиссар подтвердил неизменность политики Евросоюза по санкциям против России. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко на встрече с Ханом рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе.

При этом оба собеседника отметили важность полноценного выполнения минских договоренностей. Хан также заверил, что ЕС не намерен менять своего мнения по поводу непризнания оккупации Крыма Россией и привязку санкционного режима против Российской Федерации до полного выполнения ею минских договоренностей.

Комиссар также заверил Порошенко, что Евросоюз остается надежным партнером и будет продолжать оказывать необходимую поддержку, как в контексте противодействия агрессии, так и на пути имплементации внутренних реформ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Европейского совета Дональд Туск рассказал Порошенко о результатах встречи G7.