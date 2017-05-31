08:41 31.05.2017 | Политика | Новости
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США начали поставки оружия курдам в Сирии

Власти США заявили о начале поставок оружия сирийским курдам для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". 

США начали поставки оружия курдам в Сирии

Об этом заявила представитель Пентагона Дана Уайт, сообщает BBC.

Согласно ее словам, сирийские демократические силы являются единственной местной силой, которая может успешно освободить Ракку в ближайшем будущем.

Таким образом, сирийские курды получат стрелковое оружие и транспортные средства.

Однако соответствующие решение Вашингтона может вызвать гнев Турции. Поскольку, сирийские курды связаны с Рабочей партией Курдистана.  Кроме того, эта организация признается и Анкарой, и Вашингтоном террористической.

Стоить отметить, что Ракка с января 2014 года находится под контролем боевиков "Исламского государства" и считается главным оплотом джихадистов в Сирии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государство США считает, что необходимо использовать все инструменты, чтобы ввести дополнительные санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи для защиты американских жизней.


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