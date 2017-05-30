Во вторник сенат Нидерландов будет голосовать об ассоциации Украина-ЕС

Верхняя палата парламента начнет голосование с 14:41 и уже до 14:50 по киевскому времени будет известен результат. В случае положительного решения правительство сможет ратифицировать этот документ.

Напомним, в феврале в Нидерландах нижняя палата парламента проголосовала за повторную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Перед этим правительство Нидерландов подало соглашение с Украиной на повторную ратификацию вопреки результатам консультативного референдума после того, как на саммите ЕС в декабре 2016 года приняли символическое специальное официальное заявление, что вполне соответствует содержанию соглашения.

Нидерланды пока являются единственной страной в ЕС, которая еще не ратифицировала соглашение.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр страны Марк Рютте прогнозирует поддержку сенатом Нидерландов ассоциации Украина-ЕС 30 мая.