Австралия назвала имя нового посла в Украине

Об этом сказано в заявлении главы австралийского министерства иностранных дел Джули Бишоп.

Так, Мелисса О'Рурк является кадровым дипломатом, которая работала в австралийских представительствах в Бангкоке, Брюсселе. Кроме того, в прошлом была советником-посланником австралийского посольства в Москве.

По словам Джули Бишоп, Австралия и Украина разделяют взаимную заинтересованность относительно безопасности в мире и имеют общие экономические интересы, что продолжают развиваться.

"Мы плотно сотрудничаем по вопросам, которые касаются расследования сбитого самолета Boeing Малайзийских авиалиний MH17", - подчеркнула Джули Бишоп.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австралии большая белая акула кинулась в лодку рыбака и разорвала ему руку.