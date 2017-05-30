09:57 30.05.2017 | Политика | Новости
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Австралия назвала имя нового посла в Украине

Дипломат Мелисса О’Рурк будет следующим послом Австралии в Украине.

Австралия назвала имя нового посла в Украине

Об этом сказано в заявлении главы австралийского министерства иностранных дел Джули Бишоп.

Так, Мелисса О'Рурк является кадровым дипломатом, которая работала в австралийских представительствах в Бангкоке, Брюсселе. Кроме того, в прошлом была советником-посланником австралийского посольства в Москве.

По словам Джули Бишоп, Австралия и Украина разделяют взаимную заинтересованность относительно безопасности в мире и имеют общие экономические интересы, что продолжают развиваться.

"Мы плотно сотрудничаем по вопросам, которые касаются расследования сбитого самолета Boeing Малайзийских авиалиний MH17", - подчеркнула Джули Бишоп.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Австралии большая белая акула кинулась в лодку рыбака и разорвала ему руку.


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