В Украину приезжает делегация постоянных представителей государств-участников ОБСЕ

Она едут для ознакомления с состоянием урегулирования конфликта в Украине. Делегация пробудет в стране до 31 мая.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, ожидается, что делегация ознакомится с ситуацией в Украине, в том числе с ситуацией на линии разграничение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Представители ОСБЕ также намерены проверить деятельностью Специальной мониторинговой миссии в Украине. Делегация также во время своего визита намерена провести ряд встреч и, в частности, с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, руководством Верховной Рады и Администрации президента Украины.

Представители ОБЕС также посетят районы возле линии разграничения на Донбассе, в частности Краматорск и Славянск Донецкой области, где ознакомятся с ходом реализации гуманитарных проектов для внутренне перемещенных лиц, масштабами разрушений в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями гражданской инфраструктуры и жилых районов, а также неопровержимыми доказательствами непосредственного участия России в военных действиях на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ сегодня утром боевики начали обстрел Красногоровки. Снаряды попали в здание больницы и в школу №2, в следствие чего школа загорелась.