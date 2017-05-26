11:39 26.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий подписал закон о запрете георгиевской ленты и языковых квотах

В пятницу, 26 мая, спикер парламента Андрей Парубий подписал законы о запрете ношения георгиевской ленты и введении квоты 75% украинского языка на общегосударственных каналах в Украине.

Парубий подписал закон о запрете георгиевской ленты и языковых квотах

Об этом Парубий заявил сегодня на заседании парламента.

Таким образом, Парубий ввел в действия закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональном телевидении 75%.

При этом Андрей Парубий добавил, что данный законопроект это очередной шаг по обороне украинского национального пространства и языка.

Также спикер подписал закон о введении штрафов за ношение так называемой георгиевской ленты.

По его словам, георгиевская лента является символом ненависти и вражды, потому что эти ленточки носят люди, которые начали войну против Украины.

"Этот закон - один из важнейших законов на этой неделе. И я тоже имею право его подписать и делаю это в присутствии народных депутатов. Закон подписан", - отметил Парубий", - отметил Парубий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", закон о запрете георгиевских лент будет подписан, как только документ поступит из Верховной Рады президенту.


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