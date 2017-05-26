Парубий подписал закон о запрете георгиевской ленты и языковых квотах

В пятницу, 26 мая, спикер парламента Андрей Парубий подписал законы о запрете ношения георгиевской ленты и введении квоты 75% украинского языка на общегосударственных каналах в Украине.
Об этом Парубий заявил сегодня на заседании парламента.
Таким образом, Парубий ввел в действия закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональном телевидении 75%.
При этом Андрей Парубий добавил, что данный законопроект это очередной шаг по обороне украинского национального пространства и языка.
Также спикер подписал закон о введении штрафов за ношение так называемой георгиевской ленты.
По его словам, георгиевская лента является символом ненависти и вражды, потому что эти ленточки носят люди, которые начали войну против Украины.
"Этот закон - один из важнейших законов на этой неделе. И я тоже имею право его подписать и делаю это в присутствии народных депутатов. Закон подписан", - отметил Парубий", - отметил Парубий.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", закон о запрете георгиевских лент будет подписан, как только документ поступит из Верховной Рады президенту.