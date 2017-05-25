10:19 25.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия угрожает всему демократическому миру - Гройсман

Глава украинского правительства Владимир Гройсман считает, что Российская Федерация несет серьезную угрозу всему демократическому миру.

Россия угрожает всему демократическому миру - Гройсман

Об этом заявил украинский политик во время встречи с премьер-министром Баварии Хорст Зеехофер.

По словам Гройсмана, когда россияне вошли на Донбасс, они выгнали легитимно избранную местную власть и оккупировали часть Украины. Поскольку, российские боевики поддерживают это финансово, - заверил премьер-министр Украины.

Также Владимир Гройсман подчеркнул, что РФ одновременно начала против Украины экономическую, энергетическую и информационную агрессию.

Россия грубо ввела свои войска на территорию суверенной Украины и поверьте мне, господин премьер-министр, что в Украине не было никакого внутреннего конфликта. Это был российский сценарий, который они реализовали в Украине”, - добавил он.

Кроме того, с украинской стороны не было ни одного шага для любого намека на конфликт с Россией.

Кстати, воины Украины защищают не только нашу страну, но и границы Европейского Союза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман сожалеет о намерении покинуть свой пост министра аграрной политики Тараса Кутового.


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