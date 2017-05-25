10:58 25.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман намерен посетить Германию для участия в бизнес-форуме

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует посетить Мюнхен (Германию) и выступить перед представителями бизнеса. 

Гройсман намерен посетить Германию для участия в бизнес-форуме

Соответствующие заявиление глава правительства сделал в ходе встречи с премьер-министром федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером.

По словам Гройсмана, он намерен обсудить направления углубления украинско-немецкого экономического сотрудничества, что соответствует украинским обоюдным интересам.

"Я считаю, что это очень хорошая идея, а касательно встречи и привлечения к поездке бизнеса - возможно проведение в рамках этого визита бизнес-форума", - добавил премьер.

В свою очередь немецкий премьер-министр Зеехофер подчеркнул, что этот визит может состояться осенью-зимой.

"К такой встрече должны быть привлечены лучшие предприятия", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского правительства  Владимир Гройсман считает, что Российская Федерация несет серьезную угрозу всему демократическому миру.


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