13:13 24.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховная Рада призывает президента расширить санкции против России

УНН передает, что Верховная Рада Украины рекомендовала главе государства расширить санкции против России.

Верховная Рада призывает президента расширить санкции против России

Кроме того, парламент выразил желание создать отдельный орган или определить уполномоченное лицо, которое бы отвечало за переговоры об освобождении граждан Украины, удерживающихся в РФ.

В сообщении говорится, что такие предложения были предусмотрены рекомендациями парламентских слушаний, которые поддержали 226 депутатов.

Кроме того, депутаты рекомендуют президенту создать межведомственный государственный орган, который бы отвечал за подготовку консолидированной претензии Украины к РФ.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Радой был рассмотрен вопрос топливно-энергетического комплекса.


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