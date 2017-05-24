Меркель созывает саммит и приглашает Порошенко, Макрона и Путина

В связи с чем она созывает саммит и приглашает на него президентов Украины Петра Порошенко, Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Как сообщает Euroactiv, ссылаясь на данные правительства Германии, Меркель заявила, что нужно безотлагательно искать возможности для четырех глав государств и правительств.

Три президента и я должны собраться для того, чтобы установить контакт, - заявила она, добавив, что ни один другой конфликт не забрал у нее так много времени, как война в Украине.

Напомним, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Порошенко 20 мая, Ангела Меркель указала, что президент Франции Макрона также поддерживает Минский процесс.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко и Меркель выступили за разработку механизма мотивирования России выполнять достигнутые в Минске договоренности.