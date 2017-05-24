Луценко предложил Верховной Раде создать антикоррупционную палату судей

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время отчета перед парламентом по итогам своей годичной работы.

Согласно его словам, данный проект будет специализированной палаты по рассмотрению дел категории "А".

"Это новые судьи, отобранные на открытом конкурсе с помощью общественности. Я не против других вариантов, таких, как создание ее с нуля, но создание палаты должно быть решено в более короткие сроки", - отметил Луценко.

Генпрокурор также констатировал струю нехватку судей в судах Украины.

По его мнению, в украинской стране некому рассматривать дела в судах. Поскольку, граждани Украины отправляют тысячи дел, однако их некому вести, считает Луценко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины в среду, 24 мая, во время заседания планирует принять стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года.

