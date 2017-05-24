Кабмин создал совет по вопросам правосудия относительно несовершеннолетних

О данном решении правительства сообщает корреспондент УНН.

В сообщении говорится, что первый заместитель министра юстиции Наталья Севстьянова рассказала, что координационный совет будет консультативно-совещательным органом Кабинета министров, а также будет широкой институциональной платформой, которая объединит и судебную ветвь власти, и омбудсмена, и неправительственные организации по защите прав детей.

На заседании было отмечено, что ключевыми задачами совета будут совершенствование нормативной базы для защиты детей с учетом опыта международных партнеров, исследование способности создания единой базы органов, которые занимаются вопросами детей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Кабмин создал комиссию для проверки шахт.