Кабмин создал совет по вопросам правосудия относительно несовершеннолетних

Сегодня во время заседания правительства было принято решение о создании Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних.
О данном решении правительства сообщает корреспондент УНН.
В сообщении говорится, что первый заместитель министра юстиции Наталья Севстьянова рассказала, что координационный совет будет консультативно-совещательным органом Кабинета министров, а также будет широкой институциональной платформой, которая объединит и судебную ветвь власти, и омбудсмена, и неправительственные организации по защите прав детей.
На заседании было отмечено, что ключевыми задачами совета будут совершенствование нормативной базы для защиты детей с учетом опыта международных партнеров, исследование способности создания единой базы органов, которые занимаются вопросами детей.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Кабмин создал комиссию для проверки шахт.