13:46 23.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина ждет освобождения 128 заложников, - Геращенко

Представители Украины в ходе переговорного процесса в Минске хотят освобождения 128-ми заложников.

Украина ждет освобождения 128 заложников, - Геращенко

Так, от РФ требуется освободить вскоре 128 заложников – подчеркнула сегодня И. Геращенко. Согласно ее словам – в Минске сейчас применяют список заложников, который раньше составили работники СБУ. Там имеются все данным касательно этих граждан – как гражданских, так и военных.

Сейчас всех этих людей удерживают на оккупированной территории. Террористы же подтвердили пребывание в тюрьмах 50-ти заложников, хотя украинская сторона утверждает о наличии там 70-ти – добавила Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Геращенко сообщала про 121 гражданина в плену на оккупированных территориях.


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