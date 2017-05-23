Украина ждет освобождения 128 заложников, - Геращенко

Так, от РФ требуется освободить вскоре 128 заложников – подчеркнула сегодня И. Геращенко. Согласно ее словам – в Минске сейчас применяют список заложников, который раньше составили работники СБУ. Там имеются все данным касательно этих граждан – как гражданских, так и военных.

Сейчас всех этих людей удерживают на оккупированной территории. Террористы же подтвердили пребывание в тюрьмах 50-ти заложников, хотя украинская сторона утверждает о наличии там 70-ти – добавила Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Геращенко сообщала про 121 гражданина в плену на оккупированных территориях.