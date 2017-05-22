11:33 22.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В США заверили ГПУ, что большая часть средств Лазаренко будет передана Украине, - Луценко

Соединенные Штаты Америки обещают вернуть Украине большую часть средств бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

В США заверили ГПУ, что большая часть средств Лазаренко будет передана Украине, - Луценко

Профильные службы США заверили украинскую сторону, что если суд примет решения о конфискации этих денег, они будут переданы Киеву. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также пояснил, что ГПУ тесно сотрудничает со Штатами по делу Лазаренко и надеется, что в этом году наконец-то будет финал этому делу и сможет рассчитывать на получение большей части вероятно конфискованных средств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что Украина рассчитывает получить 280 миллионов долларов из средств, незаконно выведенных за границу бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Речь идет о нескольких юрисдикциях. Мы сейчас находимся на финальной стадии судебного расследования в США, - пояснил он.


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