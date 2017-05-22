В США заверили ГПУ, что большая часть средств Лазаренко будет передана Украине, - Луценко

Профильные службы США заверили украинскую сторону, что если суд примет решения о конфискации этих денег, они будут переданы Киеву. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также пояснил, что ГПУ тесно сотрудничает со Штатами по делу Лазаренко и надеется, что в этом году наконец-то будет финал этому делу и сможет рассчитывать на получение большей части вероятно конфискованных средств.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что Украина рассчитывает получить 280 миллионов долларов из средств, незаконно выведенных за границу бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Речь идет о нескольких юрисдикциях. Мы сейчас находимся на финальной стадии судебного расследования в США, - пояснил он.