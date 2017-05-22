13:35 22.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство хочет ввести санкции против окружения Януковича

УНН передает, что на заседании Согласительного совета глава Народного фронта Максим Бурбак заявил, что в ближайшее время планируется регистрация в парламенте проекта постановления против окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

Правительство хочет ввести санкции против окружения Януковича

В сообщении говорится, что постановление подразумевает введение дополнительных санкций против лиц, из-за которых состоялся Майдан.

Кроме того, Бурбак обратился ко всем руководителям фракций и к коалиции с просьбой провести внутрифракционную работу, чтобы этот "позор" не повторился. Он призвал всех голосовать за введение персональных санкций против окружения Януковича.

Напомним, ранее Верховная Рада отказалась рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны Украины вводить санкции против экс-президента Виктора Януковича и его соратников.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Янукович не вышел на видеосвязь в суде.


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