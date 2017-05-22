Официальный вестник ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной

Таким образом, через 20 дней, а именно с 11 июня, граждане Украины смогут въезжать в страны Евросоюза без виз. Согласно опубликованному документу, украинцы освобождаются от требования иметь визы при пересечении внешней границы стран Европейского союза.

Украина выполнила все требования, установленные в плане действий по либерализации визового режима, представленные украинским правительством в ноябре 2010 года, и, следовательно, удовлетворяет соответствующим критериям для освобождения ее граждан от визовых требований при поездках на территорию государств-членов, - говорится в документе.

Вместе с тем в документе отмечается, что Европейская комиссия в соответствии с механизмом, изложенным в Регламенте ЕС будет контролировать выполнение Украиной требований по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Кроме того, подчеркивается, что безвизовый режим будет действовать только для владельцев биометрических паспортов, выданных в Украине в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации. При этом действие безвизового режима не распространяется на Великобританию и Ирландию, которые не входят в Шенгенскую зону.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты подписали законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины. На торжественной церемонии подписания документа в Страсбурге присутствовал и президент Украины Петр Порошенко.