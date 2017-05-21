19:05 21.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко пообещал подписать закон о запрете георгиевских лент

Закон о запрете георгиевских лент будет подписан, как только документ поступит из Верховной Рады президенту.

Порошенко пообещал подписать закон о запрете георгиевских лент

Он необходим, поскольку на сегодняшний день георгиевские ленты в Украине являются символом российской агрессии. Об этом пообещал в воскресенье, 21 мая, во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, президент Украины Петр Порошенко.

Он также напомнил, что георгиевская лента вовсе не символика Второй мировой войны, а символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Обвешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждого дня и ночи, - отметил Порошенко, добавив, что к сожалению, Россия своей политикой в отношении Украины сама поставила эту ленту вне закона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины одобрила запрет на изготовление и публичного использования так называемых " георгиевских" лент, которые символизируют оккупационную войну России против Украины.

Соласно закону за использование "георгиевских" лент предусмотрен штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае повторного правонарушения - штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.


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