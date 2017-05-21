Британия грозится отказаться от переговоров с ЕС

В сообщении говорится, что об этом министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис заявил в интервью The Sunday Times.

Кроме того, он также предупредил, что в противном случае переговоры превратятся в "хаос".

Также министр пояснил, что государствам Евросоюза придется изменить свою позицию, если они хотят увидеть прогресс на переговорах. Ведь Великобритания считает 1 млрд фунтов стерлингов считает слишком большой платой за выход из ЕС.

Ранее УРА-Информ сообщал, что британский премьер-министр считает, что ЕС должен стране миллиарды фунтов.