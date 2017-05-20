Порошенко на встрече с Меркель заявил об отсутствии альтернативы минскому процессу

Об этом на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент Украины Петр Порошенко.

Согласно словам Порошенко, украинское государство должно вернуть минский процесс в конструктивное русло несмотря на действия Российской Федерации.

При этом президент Украины подчеркнул, что необходимо требовать режим прекращения огня, отвода тяжелой техники и артиллерии, а также освобождения украинских заложников и имплементации всего комплекса по безопасности.

В ходе встречи Петр Порошенко также поблагодарил Меркель за поддержку в предоставлении Украине безвизового режима с ЕС.

"Мы благодарны Германии и ЕС за поддержку реформ в Украине, мне приятна оценка, что за три года Украине достигла большего, чем за 23 года", - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина очень решительно будет вскоре стараться возвратить себе ранее оккупированный Крым. Такое заявление сделал глава украинского государства – Петр Порошенко.