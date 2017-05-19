Полторак увеличил финансирование ресурса Сил спецопераций ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба министерства. По словам Полторака, средства будут направлены на улучшение инфраструктуры подразделений и приобретение определенных типов оснащения.

"Несмотря на то, что украинские Силы специальных операций созданы недавно, вы показали свой уровень профессионализма в ходе учений. Мы заинтересованы в учениях наших бойцов, у нас есть желание, и мы быстро учимся, уверен, что мы будем делать успехи", - отметил Полторак.

При этом Полторак подчеркнул, что американские инструкторы подготовили много наших военнослужащих.

Также в украинском оборонном ведомстве сообщили, что по результатам учений министр принял решение наградить участвующих в них бойцов ССО ВСУ денежными премиями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государство Литвы намерено продолжить сотрудничество с отечественным Министерством обороны. В частности, планируется увеличить численность литовских военных инспекторов, которые обучают военнослужащих Украины.