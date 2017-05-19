16:56 19.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Полторак увеличил финансирование ресурса Сил спецопераций ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение увеличить финансирование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Полторак увеличил финансирование ресурса Сил спецопераций ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба министерства. По словам Полторака, средства будут направлены на улучшение инфраструктуры подразделений и приобретение определенных типов оснащения.

"Несмотря на то, что украинские Силы специальных операций созданы недавно, вы показали свой уровень профессионализма в ходе учений. Мы заинтересованы в учениях наших бойцов, у нас есть желание, и мы быстро учимся, уверен, что мы будем делать успехи", - отметил Полторак.

При этом Полторак подчеркнул, что американские инструкторы подготовили много наших военнослужащих.

Также в украинском оборонном ведомстве сообщили, что по результатам учений министр принял решение наградить участвующих в них бойцов ССО ВСУ денежными премиями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государство Литвы намерено продолжить сотрудничество с отечественным Министерством обороны. В частности, планируется увеличить численность литовских военных инспекторов, которые обучают военнослужащих Украины. 


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