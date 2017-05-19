На границе Крыма заявили о росте пассажиропотока из Украины

Сотрудники пограничной службы Крыма заявили о росте приезжающих на полуостров из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике.
Так, вместе с растущим пассажиропотоком из Украины, растет и количество недействительных документов, которые предъявляют граждане на пропускных пунктах.
В связи с этим, пограничники напомнили, что пропуск через государственную границу возможен только по документам, не содержащим приписок, помарок или подчисток.
Стоит отметить, что в этом году на полуострове ожидают роста числа украинских туристов. Поскольку, в Украине нет альтернативы крымским курортам, считатет министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее аннексированный Россией южный украинский полуостров оказался под зимней стужей. Причем в Симферополе снега выпало настолько много, что деревья и крыши домов накрыты снежным покровом.