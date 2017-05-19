21:28 19.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин прокомментировал существование "серых зон"

Климкин недавно поведал про недопустимость существования т.н. "серых зон" в Европе. 

Климкин прокомментировал существование

Эти сведения министр распространил в процессе 127-го заседания представителей СЕ – которое прошло недавно на Кипре - передали в МИД. Климкин в рамках собственного выступления подчеркивал, что на европейском континенте не может существовать т.н. серых зон. Причина – они не пребывают под защитой Евроконвенции, занимающейся правами человека.

Климкин также при этом отметил и то, что Крым и Донбасс – это сейчас самые горячие так называемые серые зоны. Потому что оккупация на востоке – это доказательство того, что страна осознанно занята развалом факта защиты прав граждан континента.

Как сообщал УРА-Информ, Климкин в апреле посетил Грузию.


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