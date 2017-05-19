Климкин прокомментировал существование "серых зон"

Эти сведения министр распространил в процессе 127-го заседания представителей СЕ – которое прошло недавно на Кипре - передали в МИД. Климкин в рамках собственного выступления подчеркивал, что на европейском континенте не может существовать т.н. серых зон. Причина – они не пребывают под защитой Евроконвенции, занимающейся правами человека.

Климкин также при этом отметил и то, что Крым и Донбасс – это сейчас самые горячие так называемые серые зоны. Потому что оккупация на востоке – это доказательство того, что страна осознанно занята развалом факта защиты прав граждан континента.

Как сообщал УРА-Информ, Климкин в апреле посетил Грузию.