13:50 18.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Законопроект о пенсионной реформе передадут в ВР в июне - Рева

В четверг, 18 мая, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что проект закона о пенсионной реформе, разработанный правительством, будет передан в Верховную Раду в июне 2017 года.

Законопроект о пенсионной реформе передадут в ВР в июне - Рева

“Сроки, прописанные в меморандуме — до первого января это нужно сделать", - отметил Рева.

Также министр социальной политики добавил, что в июне правительственный законопроект попадет в парламент.

В связи с этим есть надежда, что до выхода на каникулы до 15 июля, законопроект будет рассмотрен Верховной Радой.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил желание принять законопроект о пенсионной реформе и направить на Совет реформ и в парламент, чтобы получить поддержку.


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