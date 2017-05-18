Законопроект о пенсионной реформе передадут в ВР в июне - Рева

“Сроки, прописанные в меморандуме — до первого января это нужно сделать", - отметил Рева.

Также министр социальной политики добавил, что в июне правительственный законопроект попадет в парламент.

В связи с этим есть надежда, что до выхода на каникулы до 15 июля, законопроект будет рассмотрен Верховной Радой.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил желание принять законопроект о пенсионной реформе и направить на Совет реформ и в парламент, чтобы получить поддержку.