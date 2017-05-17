09:11 17.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В среду в Страсбурге подпишут документ о предоставлении Украине безвизового режима

В среду, 17 мая, в Страсбурге в здании Европейского парламента будет подписано решение о предоставлении Украине безвизового режима со странами Европейского союза.

В среду в Страсбурге подпишут документ о предоставлении Украине безвизового режима

Подписи под документами поставят президент Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в сообществе Мальты Джозеф Мускат. На церемонии также будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает представительство Евросоюза в Украине, церемония начнется в 15.45. После этого Порошенко и Таяни дадут пресс-конференцию для журналистов.

Напомним, 11 мая совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые путешествия.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко намерен сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны. Он мечтает, что бы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах. Об этом глава государства сообщил в понедельник вечером в эфире одного из украинских телеканалов во время включения с Мальты, где он находится с государственным визитом.


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