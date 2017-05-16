15:18 16.05.2017 | Политика | Новости
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Украине интересны израильские инновации в научной сфере, - Гройсман

Украине крайне интересен имеющийся у Израиля опыт в научной и в прочих сферах.

Украине интересны израильские инновации в научной сфере, - Гройсман

Израильский опыт поможет в развитии украинского образования, а также науки, в поддержке новейших технических разработок. Такое заявление сегодня сделал правительственный глава В. Гройсман, встретившись с представителем межправительственной комиссии по сотрудничеству в сфере экономики Израиля - Зеэвом Элькиным.

Так, в Украине есть сильная заинтересованность в активизации сотрудничества с Израилем в области поддержки новейших технических разработок – отметил при этом Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Израиль и наша страна подписали целый ряд государственных документов.


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