Украине интересны израильские инновации в научной сфере, - Гройсман

Израильский опыт поможет в развитии украинского образования, а также науки, в поддержке новейших технических разработок. Такое заявление сегодня сделал правительственный глава В. Гройсман, встретившись с представителем межправительственной комиссии по сотрудничеству в сфере экономики Израиля - Зеэвом Элькиным.

Так, в Украине есть сильная заинтересованность в активизации сотрудничества с Израилем в области поддержки новейших технических разработок – отметил при этом Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Израиль и наша страна подписали целый ряд государственных документов.