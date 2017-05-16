Рада лишила мандата депутата Артеменко

Согласно принятому документу депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Андрея Артеменко. Соответствующий документ поддержали 244 народных депутатов.

Как сказано в документе, согласно пункту 4 части второй статьи 81 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Артеменко Андрея Викторовича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Радикальная партия Олега Ляшко, в связи с прекращением гражданства Украины.

Напомним, в начале мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Артеменко гражданства Украины. Народный депетут получил паспорт Канады, не выходя из украинского гражданства.

Как сообщал УРА-Информ, в феврале генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что прокуратура Крыма возбудила против Артеменко уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Государственная измена.

На следующий день, 21 февраля Артеменко был исключен из состава депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.