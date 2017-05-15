Климкин призвал ЕС ужесточить санкций в отношении России

По его мнению это необходимо для полного выполнения Россией Минских договоренностей. Как сообщает пресс-службу МИД Украины, сегодня глава украинского дипломатического ведомства принимал участие в заседании "Украина + Группа друзей Украины в ЕС".

На заседании также присутствовали Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, Комиссар ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Иоганнес Хан, а также главы внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС. Встреча была организована по инициативе Министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

По данным пресс-службы, Климкин сообщил представителям Евросоюза об обострении ситуации на Донбассе, продолжение активных обстрелов украинских позиций Россией и поддерживаемыми ею боевиками, в т.ч. подрыв автомобиля Мониторинговой миссии ОБСЕ и гибель гражданских лиц в Авдеевке.

При этом министр во время своего выступления особо подчеркнул необходимость расширения санкционного списка за счет лиц, причастных к незаконному захвату украинских предприятий на оккупированных территориях, а также сообщил о прогрессе, достигнутом Украиной в контексте реформ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил СМИ, что сегодня на встрече “друзей Украины” министры иностранных дел показали свою готовность к пути Украины в ЕС.