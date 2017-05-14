13:22 14.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко: Украина навсегда отошла от Советской и Российской империй

Сегодня, 14 мая 2017 года, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европа и Европейский Союз стали синонимами реформ, а также ценностей демократии для Украины. Такое заявление глава государства сделал на церемонии поднятия флага ЕС по случаю Дня Европы.

Порошенко: Украина навсегда отошла от Советской и Российской империй

Согласно словам Порошенка, украинская страна кардинально изменилась и навсегда отошла от Советской и Российской империй. Таким образом, европейский цивилизационный выбор - это искренний и сознательный выбор всего европейского народа, считает президент.

"Движение в Европу поддерживается абсолютным большинством украинского народа и это придает дополнительные силы для проведения реформ", - подчеркнул Петр Порошенко.

Тажже украинский лидер напоследок добавил, что последние дни Украины прошли под знаком песенного конкурса "Евровидение" и страну посетили очень многие иностранные гости.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили португальца Сальвадора Собрала с победой на песенном конкурсе "Евровидение-2017".


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